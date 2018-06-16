Британка погуляла на свадьбе сестры спустя несколько часов после родов

Жительница Великобритании Эмили Челл родила ребёнка, а спустя несколько часов отправилась на свадьбу своей сестры, хотя врачи ее и отговаривали, а родственники были в шоке.

Воды отошли у 27-летней женщины на 3 недели раньше срока. В результате роды совпали с днем бракосочетания родственницы. Челл отвезли в больницу, где вскоре появился на свет мальчик, его назвали Броди.

На свадьбу своей любимой сестры Эмили опоздала всего на 10 минут, приехав туда с новорожденным, который произвел фурор. После его рождения прошло 6 часов, пишет The Mirror.







