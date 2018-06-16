Украинский офицер рассказал о неудаче на танковом биатлоне в Германии

Украина второй год подряд занимает последнее место на соревновании бронетанковых подразделений армий стран НАТО. В этом году ВСУ провалились со своими новейшими танками Т-84 "Оплот" в Германии на соревновании Strong Europe Tank Challenge.

Участник команды украинских танкистов 27-летний капитан Роман Багаев неоднократно побеждал на соревнованиях на лучший танковый взвод танковых войск Украины. Он служит в 14-й волынской механизированной бригаде ВСУ. По словам капитана, украинских танкистов подвело незнание специфики НАТО, остались проблемы с языком и отставание в тактике. Но самое главное - техническое состояние новейшего украинского танка. Т-84 "Оплот", который военные получили вместо старого Т-64, сломались в первый же день.

В прошлом году среди причин, которыми объяснялось поражение, назывались незнание специфики учений и тренировок войск альянса, отставание в тактике и незнание языка. По словам Багаева, английский они подучили, но у Т-84 масса технических проблем, - сообщает РИА Новости. Он рассказал в интервью украинским СМИ, что во время одного из этапов соревнований выстрелить сумел только один танк из четырех. "На остальных трех снаряд или не до конца загрузился в пушку либо не сработали датчики", — уточнил танкист.