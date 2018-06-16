WP: команда Трампа саботирует его встречу с Путиным

Помощники и советники президента США Дональда Трампа не хотят, чтобы он встречался с российским лидером Владимиром Путиным и игнорируют его пожелание подготовить встречу.

О том, что высокопоставленные американские чиновники саботируют встречу Трампа с Путиным, пишет издание The Washington Post со ссылкой на источник в администрации Белого дома.

Представитель администрации, скрывая свое имя, рассказал, что Трамп поручил своим подчиненным организовать встречу с Владимиром Путиным еще в ноябре 2017 года, после беседы с российским президентом на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Трамп сказал, что хотел бы пригласить Путина в Белый дом. "Мы это проигнорировали", — признался высокопоставленный чиновник. Сотрудники Белого дома говорят, что идея Трампа о новой встрече с Путиным не вызвала энтузиазма у его советников в Совете национальной безопасности США, и они решили отложить пожелание президента и заняться организацией встречи только в том случае, если он вновь поднимет этот вопрос.