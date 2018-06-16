Госдеп призвал американцев воздержаться от поездок на Северный Кавказ и в Крым
16 июня 2018, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]
Госдепартамент обновил рекомендации для граждан США, в которых призывает американцев воздержаться от поездок в Крым и на Северный Кавказ. В МИД США считают, что американские туристы "часто становятся жертвами преследования, жестокого обращения и вымогательства со стороны правоохранительных и других должностных лиц".
В Крым американцам не советуют ездить из-за того, что его статус в составе России не признан США и другими странами, а на Северный Кавказ в связи с возможными общественными беспорядками и угрозой терактов. Рекомендации опубликованы на сайте Госдепа.
Путешественникам не советуют забираться на самую высокую гору в Европе — Эльбрус. Как объяснили американские власти, Эльбрус располагается близко к "нестабильным и небезопасным" зонам.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес