Госдеп призвал американцев воздержаться от поездок на Северный Кавказ и в Крым

Госдепартамент обновил рекомендации для граждан США, в которых призывает американцев воздержаться от поездок в Крым и на Северный Кавказ. В МИД США считают, что американские туристы "часто становятся жертвами преследования, жестокого обращения и вымогательства со стороны правоохранительных и других должностных лиц".

В Крым американцам не советуют ездить из-за того, что его статус в составе России не признан США и другими странами, а на Северный Кавказ в связи с возможными общественными беспорядками и угрозой терактов. Рекомендации опубликованы на сайте Госдепа.

Путешественникам не советуют забираться на самую высокую гору в Европе — Эльбрус. Как объяснили американские власти, Эльбрус располагается близко к "нестабильным и небезопасным" зонам.