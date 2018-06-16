В ДНР сообщили об уничтожении огневых точек ВСУ в районе Зайцево под Горловкой

Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщило об уничтожении огневых точек ВСУ, обстрелявших населенный пункт Зайцево на окраине Горловки. Украинская армия ранее обстреляла Зайцево.

В результате осколочные ранения получила мирная жительница - 79-летняя бабушка. Об этом рассказал вчера вечером исполняющий обязанности главы города Горловки Иван Приходько. Армия ДНР, применив не запрещенные "Минскими договоренностями" вооружения, уничтожила огневые точки украинских силовиков, из которых велся регулярный обстрел Горловки и соседних населенных пунктов.

"Они получили справедливое возмездие", - подчеркнул и.о. руководителя Горловки Иван Приходько.

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее сообщил, что ВСУ стягивает к линии соприкосновения военную технику и элитный спецназ с целью подготовки провокаций и начала полномасштабного наступления, который приведет к нарушению Минских договоренностей.