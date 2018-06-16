Глава МИД Украины Павел Климкин призвал испортить ЧМ-2018 по футболу в России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал испортить чемпионат мира по футболу, который впервые проходит в России. Глава украинского МИД считает, что надо испортить "футбольный праздник" всем болельщикам, которые едут на мундиаль в Россию. Футбольные фанаты обсуждают хет-трик Роналду на матче Португалии и Испании

По слова Климкина, Киев пытается "планировать акции, чтобы каждый фан, который едет Россию, увидел портреты Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко". Он полагает, что так "футбольный праздник" необходимо испортить, - сообщает информационное агентство "Украинские новости".

Украинский МИД в мае рекомендовал гражданам Украины воздержаться от поездок в Россию для посещения матчей ЧМ-2018.

Буквально перед открытием мундиаля в украинской Национальной общественной телерадиокомпании сообщили, что телевидение страны все же будет транслировать матчи ЧМ-2018, чтобы погасить долг перед Европейским союзом вещателей.

Несколько тысяч украинцев приехали в Россию на праздник футбола.