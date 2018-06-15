Украинский генерал предложил сделать Крым островом
15 июня 2018, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший глава генерального штаба вооруженных сил Украины Анатолий Лопата заявил сегодня, что Украине следует выкопать канал на границе с Крымом, тем самым превратив его в остров.
Таким образом Киев будет "иметь выход к морю" и контролировать "свою территорию, от Мариуполя и дальше". Как пояснил Лопата, ширина канала должна быть около 100 м, а его глубины должно хватать для прохода "любых высокотоннажных кораблей".
При этом Анатолий Лопата подчеркнул, что это никак от России не зависит, поскольку это территория Украины и сдавать она ее не собирается.
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