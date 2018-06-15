Украинский генерал предложил сделать Крым островом

Бывший глава генерального штаба вооруженных сил Украины Анатолий Лопата заявил сегодня, что Украине следует выкопать канал на границе с Крымом, тем самым превратив его в остров.

Таким образом Киев будет "иметь выход к морю" и контролировать "свою территорию, от Мариуполя и дальше". Как пояснил Лопата, ширина канала должна быть около 100 м, а его глубины должно хватать для прохода "любых высокотоннажных кораблей".

При этом Анатолий Лопата подчеркнул, что это никак от России не зависит, поскольку это территория Украины и сдавать она ее не собирается.