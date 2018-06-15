Канадцы бойкотируют товары из США

Канадцы объявили США бойкот. Они не покупают товары американского производства и отказываются от поездок в страну из-за обострения отношений между премьером Канады Джастином Трюдо и Дональдом Трампом. Трамп вновь подверг Трюдо жесткой критике

Жители Канады стали отказываться от покупок апельсинов из Флориды, бурбона из Кентукки и калифорнийского вина. А в Сети стали распространяться теги #BoycottUSProducts, #BuyCanadian и #BoycottUSA. Кроме того, канадцы отдают предпочтение местным брендам, и теперь не тратят деньги в Starbucks, Walmart, McDonalds.

Трюдо при этом заявил, что в последние дни действительно наблюдается «усиление патриотических настроений».