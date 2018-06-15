В Киеве назвали причину провалов Вооруженных сил Украины в Донбассе, произошедших в последние месяцы. На эту тему высказался Александр Турчинов, занимающий пост главы украинского Совнацбеза.

Турчинов объяснил поражения действиями российской армии, якобы присутствующей в зоне конфликта. Чиновник заявил, что «военные РФ» поменяли тактику, сформировав аналог штрафбатов времен Великой Отечественной. Согласно версии Турчинова, именно эти соединения сдерживают продвижение ВСУ, пишет сайт «Новороссия».

В Москве неоднократно указывали на голословность обвинений властей Украины в том, что РФ оказывает военную поддержку ополченцам Донбасса. Официальная позиция России заключается в том, что страна не является участницей конфликта в соседнем государстве.

Ранее в пятницу сообщалось, что украинский генерал Василий Богдан нашел способ заставить РФ «сдать Донбасс».