В Россию на днях прибудет генсек ООН Антониу Гутерреш

Сегодня стало известно о скором визите в Россию генсека ООН Антониу Гутерреша. Согласно последней информации Министерства иностранных дел РФ, поездка политика начнется 20 и завершится 21 июня.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ранее получил приглашение посетить Россию от президента Владимира Путина.

В рамках визита Гутерреш планирует провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС. Предполагается, что стороны поделятся мнениями о роли Совета безопасности ООН в процессе решения ключевых международных проблем, в частности, конфликта в Сирии.