В Кремле отказались комментировать высказывание Трампа о Крыме
15 июня 2018, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]
В Кремле в пятницу, 15 июня, отказались комментировать слова президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о "российском Крыме", а также о возвращении России в формат G8.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что достоверность вышеуказанных новостей невозможно подтвердить, поэтому Кремль не станет давать каких-либо оценок, передает РИА "Новости".
Отмечается также, что в настоящий момент появилось огромное количество недостоверной информации, которую следует много раз перепроверять. Песков добавил, что российские политики не присутствовали на закрытых встречах "большой семерки", поэтому не могут судить о высказываниях президента США.
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