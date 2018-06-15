В Кремле отказались комментировать высказывание Трампа о Крыме

В Кремле в пятницу, 15 июня, отказались комментировать слова президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о "российском Крыме", а также о возвращении России в формат G8.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что достоверность вышеуказанных новостей невозможно подтвердить, поэтому Кремль не станет давать каких-либо оценок, передает РИА "Новости".

Отмечается также, что в настоящий момент появилось огромное количество недостоверной информации, которую следует много раз перепроверять. Песков добавил, что российские политики не присутствовали на закрытых встречах "большой семерки", поэтому не могут судить о высказываниях президента США.