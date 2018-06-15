Израиль думает о признании курдского государства

Израиль демонстративно собирается признать государство, созданное иракскими курдами. Предложение по этому вопросу уже внесено в Кнессет. По мнению экспертов, это будет израильским ответом на укрепление позиций Турции в ближневосточном регионе.



Подобные признаки неплохих отношений между еврейским государством и курдами появляются впервые.



Одновременно, по наблюдениям военных экспертов, израильское руководство проявляет интерес и к курдским фракциям в Сирии, к которым в последнее время охладели кураторы из Вашингтона.



В Израиле активно обсуждают слухи о визите курдской делегации, состоявшемся в начале июня, и строят предположения и возможных договорённостях. Но при этом Израиль рассматривает Сирию через призму иранской угрозы, а не курдского интереса к автономии или независимости.









