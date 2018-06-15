Израиль думает о признании курдского государства
15 июня 2018, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]
Израиль демонстративно собирается признать государство, созданное иракскими курдами. Предложение по этому вопросу уже внесено в Кнессет. По мнению экспертов, это будет израильским ответом на укрепление позиций Турции в ближневосточном регионе.
Подобные признаки неплохих отношений между еврейским государством и курдами появляются впервые.
Одновременно, по наблюдениям военных экспертов, израильское руководство проявляет интерес и к курдским фракциям в Сирии, к которым в последнее время охладели кураторы из Вашингтона.
В Израиле активно обсуждают слухи о визите курдской делегации, состоявшемся в начале июня, и строят предположения и возможных договорённостях. Но при этом Израиль рассматривает Сирию через призму иранской угрозы, а не курдского интереса к автономии или независимости.
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