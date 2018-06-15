В Госдуме утром в пятницу заявили, что президент США Дональд Трамп рискует попасть в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" за свое неосторожное высказывание о Крыме.

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет подчеркнул, что американский политик подверг себя настоящей опасности. По его мнению, посольство США в Киеве могут даже забросать "коктейлями Молотова" после того, как Трамп в разговоре с лидерами "большой семерки" якобы назвал Крым российским.