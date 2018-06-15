Меган Маркл сделала трогательное признание

Новоиспеченная герцогиня Сассекская на днях сделала трогательное признание о своей новой жизни. Бывшая актриса Меган Маркл уже почти месяц является официальной супругой британского принца Гарри.

Недавно молодожены вернулись из свадебного путешествия и приступили к своим обязанностям. И Меган, и Гарри выглядят очень счастливыми, когда находятся вместе.