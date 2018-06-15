В США обсуждают новый русский танк, способный сбивать боевые дроны

Военные американские эксперты, обсуждают новый российский танк «Терминатор-3», который планируется создать на платформе «Арматы» и оснастить мощным вооружением. Автор статьи американского издания The National Interest Майкл Пек написал, что танк «Терминатор-3» будет оснащен двумя 30-миллиметровыми автоматическими орудиями, автоматическим гранатометом, противотанковыми ракетами и тяжелым пулеметом, и он сможет легко сбивать боевые дроны.

СМИ в США пишут, что боевая машина поддержки пехоты «Терминатор» БМПТ-72 «Терминатор-3» относится к третьему поколению подобных машин и способен действовать против всех типов целей: воздушных, наземных, пехоты и строений, - сообщает «Свободная пресса». Пек отметил, что новая машина, разрабатываемая в России, возможно будет способна эффективно поражать низколетящие воздушные цели, в том числе беспилотные дроны, которые сейчас являются одним из самых эффективных вооружений армии США.

«Терминатор-2» был создан на основе танка Т-72, он бронирован лучше обычных боевых машин пехоты.