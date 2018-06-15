Стал известен самый опасный для Киева исход войны в Донбассе

Самым опасным исходом вооруженного конфликта между армией Украины и ополченцами народных республик Донбасса является для Киева повторение приднестровского сценария. Таково мнение украинского журналиста Виталия Портникова, процитированного российскими интернет-СМИ.

Приднестровье обрело фактическую независимость от Молдавии после боевых действий, произошедших в начале 1990-х годов. При этом официально конфликт урегулирован не был. Как пишет ФАН, Портников опасается, что в Донбассе будет реализован аналогичный сценарий, когда «проблема не решается, но успокаивается».

Ранее в пятницу сообщалось, что киевские силовики атаковали Донецкую и Луганскую народные республики в день открытия в России мирового футбольного первенства. В ДНР были обстреляны Горловка и несколько сел в южной части непризнанного государства. В ЛНР под огнем украинской артиллерии оказался город Кировск.