Стал известен самый опасный для Киева исход войны в Донбассе
15 июня 2018, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]
Самым опасным исходом вооруженного конфликта между армией Украины и ополченцами народных республик Донбасса является для Киева повторение приднестровского сценария. Таково мнение украинского журналиста Виталия Портникова, процитированного российскими интернет-СМИ.
Приднестровье обрело фактическую независимость от Молдавии после боевых действий, произошедших в начале 1990-х годов. При этом официально конфликт урегулирован не был. Как пишет ФАН, Портников опасается, что в Донбассе будет реализован аналогичный сценарий, когда «проблема не решается, но успокаивается».
Ранее в пятницу сообщалось, что киевские силовики атаковали Донецкую и Луганскую народные республики в день открытия в России мирового футбольного первенства. В ДНР были обстреляны Горловка и несколько сел в южной части непризнанного государства. В ЛНР под огнем украинской артиллерии оказался город Кировск.
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