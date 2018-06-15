СМИ узнали о гибели американских военных в бою с ИГ в Сирии
15 июня 2018, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]
На территории Сирии произошло вооруженное столкновение между курдскими военными формированиями и боевиками запрещенной в России экстремистской группировки ИГ. В результате случившегося погибли американские инструкторы, занимавшиеся подготовкой курдов, узнали СМИ.
Издание Syrian Media пишет, что противоборствующие стороны столкнулись в провинции Дейр-эз-Зор в минувший вторник. Безвозвратные потери армии Соединенных Штатов составили четыре человека.
Ранее в интернете была опубликована видеозапись, автор которой запечатлел боевое применение в Сирии российских вертолетов Ми-24. Машины атаковали позиции воюющих с правительственными войсками исламистов.
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