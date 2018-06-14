Порошенко рассказал, что армия и медицина на Украине разрушились до его прихода
14 июня 2018, 22:10 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский президент Пётр Порошенко считает, что армия и военная медицина на Украине были разрушены до его появления в руководстве страны. Порошенко рассказал о прогрессе в развитии украинской военной медицины за последние четыре годы, когда он руководит страной.
Украинский президент напомнил, что четыре года назад в армии даже обычных аптечек не было, - передаёт RT.
"Жизнь украинских воинов зависела от того, привезут кровоостанавливающие средства волонтёры или не привезут. Самых простых средств не было", — цитирует Порошенко его пресс-служба.
Президент Украины отметил, что "Украина заплатила большую цену за то, что в предыдущие годы разрушались армия и военная медицина". Сейчас, по словам Порошенко, до 93 процентов раненых военнослужащих после получения медицинской помощи возвращаются в строй.
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