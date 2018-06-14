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В Белом доме назвали самого большого врага Соединенных Штатов

14 июня 2018, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Белом доме назвали самого большого врага Соединенных Штатов
фото: pixabay.com

Самым большим врагом Соединенных Штатов являются несоответствующие действительности сообщения СМИ. Такое мнение высказал президент страны Дональд Трамп.

Ким Чен Ын обыграл Трампа и стал лидером признанной ядерной державы

Ким Чен Ын обыграл Трампа и стал лидером признанной ядерной державы

В своем микроблоге в Twitter американский лидер раскритиковал телеканалы NBC и CNN за то, что они принижают значение договоренностей, достигнутых на этой неделе с властями Северной Кореи. По словам главы Белого дома, названные компании занимаются распространением фейков, которые являются главным врагом США.

В минувший вторник Дональд Трамп провел встречу с руководителем КНДР Ким Чен Ыном. По итогам переговоров стороны заключили ряд соглашений. Они, в частности, предусматривают установление дипотношений между странами.

 

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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Пенсионная революция будет стоить каждому 1 млн руб.

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Киев стягивает военных к границам России, заявили в Госдуме

Создание Украиной разнородной ударной группировки в регионе Азовского моря у границ Российской Федерации вызывает серьезную озабоченность, заявил депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек (ЕР).

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Голикова: работающим пенсионерам пенсии индексировать не будут

Голикова: работающим пенсионерам пенсии индексировать не будут

Татьяна Голикова рассказала, что правительство пока не планирует возвращать индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Предложения о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам на сейчас нет.

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В сети появилось видео под названием «Убойная карусель российских вертолетов». На записи, распространенной в Facebook, запечатлено боевое применение Ми-24 против действующих на территории Сирии экстремистов.

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Учеными разработан препарат для борьбы с неизлечимыми формами рака

Учеными разработан препарат для борьбы с неизлечимыми формами рака

Специалистами из США разработано действенный препарат, который станет существенной панацеей при борьбе с видами онкологических заболеваний, которые ранее лечению не поддавались.

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Овечкин продаст бритвенный станок, которым сбрил бороду, на аукционе

Овечкин продаст бритвенный станок, которым сбрил бороду, на аукционе

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин решил сбрить бороду, которую онотращивал в течение всего розыгрыша Кубка Стэнли. Бритвенный станок будет продан на аукционе.

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Садальский почтил память Говорухина

Садальский почтил память Говорухина

Популярный актер театра и кино и активный блогер Станислав Садальский в соцсетях почтил память режиссера Станислава Говорухина, который скончался сегодня утром на 83-м году жизни.

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Владимир Кузьмин объявил о разводе с женой Катей

Владимир Кузьмин объявил о разводе с женой Катей

Певец Владимир Кузьмин и его супруга Екатерина объявили о разводе. Они прожили в браке 17 лет. Давать какие-либо комментарии о расставании с женой, которая младше на 27 лет, 63-летний артист отказался.

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СМИ: Трамп сказал лидерам G7, что Крым является российским

СМИ: Трамп сказал лидерам G7, что Крым является российским

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Украина готовится атаковать Донбасс

Украина готовится атаковать Донбасс

Киев готовит удар по Донбассу, может применить тяжелые вооружения и отказывается от Минских договоренностей. Такой подтекст читается в комментарии депутата Рады Ивана Винника, который он дал корреспонденту АН.

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//Шоу-бизнес

Грандиозное шоу DIVA оставило Ани Лорак с многомиллионными долгами

Грандиозное шоу DIVA оставило Ани Лорак с многомиллионными долгами

Грандиозное шоу DIVA обошлось украинской певице Ани Лорак слишком дорого, а отбить затраченные деньги не удалось, и теперь звезда еще несколько лет будет отдавать многомиллионные долги.

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Старт ЧМ-2018 начался с успеха. Россия разгромила Саудовскую Аравию 5:0!

Старт ЧМ-2018 начался с успеха. Россия разгромила Саудовскую Аравию 5:0!

Станислав Черчесов не удивил стартовым составом. Марио Фернандес появился на правом фланге вместо Игоря Смольникова. Газинский и Зобнин должны были "разоружать" соперника в центральной зоне...

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Ольга Бузова потеряла голос. А он был?

Ольга Бузова потеряла голос. А он был?

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова пытается сделать карьеру певицы. Бузова ездит на гастроли, получает призы за свои композиции, говорят, у нее масса поклонников. Ольга заболела, чем встревожила поклонников.

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Владимир Машков не приехал на похороны родного брата

Владимир Машков не приехал на похороны родного брата

В Новокузнецке умер родной брат актера Владимира Машкова. Популярный артист на похороны родственника не приехал, но прислал семье деньги, чтобы они могли организовать достойные похороны.

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Семён Слепаков: "Многие поэты приезжали за вдохновением на Кавказ"

Семён Слепаков: "Многие поэты приезжали за вдохновением на Кавказ"

Шоумен Семён Слепаков написал в Инстаграм благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову, пригласившему его в Чеченскую Республику. Рамзан Кадыров ранее высказался о шуточной песне Слепакова.

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"Все в дом, все в семью", составлен рейтинг богатейших жен российских чиновников

"Все в дом, все в семью", составлен рейтинг богатейших жен российских чиновников

Утверждение, что больше всех зарабатывают в России чиновники, утрачивает актуальность. Больше всех в стране трудятся, а следственно и зарабатывают вовсе не члены правительства и администрации, а их жены.

//В мире

В Белом доме назвали самого большого врага Соединенных Штатов

В Белом доме назвали самого большого врага Соединенных Штатов

Самым большим врагом Соединенных Штатов являются несоответствующие действительности сообщения СМИ. Такое мнение в своем микроблоге в социальной сети Twitter высказал президент страны Дональд Трамп.

//Спорт

Черышев, заменивший травмированного Дзагоева, забил второй гол

Черышев, заменивший травмированного Дзагоева, забил второй гол

Денис Черышев, заменивший получившего травму Алана Дзагоева, забил второй гол в ворота Саудовской Аравии. Открыл счет в самом начале матча открытия ЧМ-2018 Юрий Газинский.

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//В мире

Экс-глава ДНР обозначил возможный срок начала большой войны на востоке Украины

Экс-глава ДНР обозначил возможный срок начала большой войны на востоке Украины

Большая война в Донбассе неизбежна, Киев начнет наступление в регионе ближе к президентским выборам на Украине. С таким прогнозом выступил Александр Бородай, ранее занимавший пост премьер-министра ДНР.

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Путин принял участие в церемонии открытия ЧМ по футболу в «Лужниках»

Путин принял участие в церемонии открытия ЧМ по футболу в «Лужниках»

Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия ЧМ-2018 на стадионе "Лужники". Путин поздравил "всю большую, многонациональную, дружную мировую футбольную семью с началом главного турнира планеты".

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Путин получил письмо от Ким Чен Ына

Путин получил письмо от Ким Чен Ына

Владимир Путин получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына. Личное послание, запечатанное в большой конверт, российскому лидеру передал председатель Верховного народного собрания Ким Ён Нам.

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"Прихожу домой, а там тест на беременность!", артист Стеклов о рождении дочери

"Прихожу домой, а там тест на беременность!", артист Стеклов о рождении дочери

Популярный актер Владимир Стеклов признался, что известие о беременности его гражданской жены стало для него настоящим шоком и рассказал, каково это в 70 лет стать отцом в третий раз.

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Украина объявила об открытии новых визовых центров в России

Украина объявила об открытии новых визовых центров в России

В украинском министерстве иностранных дел сообщили о планах по открытию в ближайшее время более 50 новых визовых центров в разных странах, в том числе восемь из них в России, с 15 июня по 1 августа.

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Инфантино высказался о "магии футбола"

Инфантино высказался о "магии футбола"

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что "футбол способен стать той объединяющей силой, которая необходима людям во всём мире". В России стартует ЧМ-2018 по футболу. Мундиаль пройдет в 11 российских городах.

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//Общество

Через 4 года железнодорожное сообщение между Крымом и Украиной будет воссоздано

Через 4 года железнодорожное сообщение между Крымом и Украиной будет воссоздано

Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ уверен, что спустя три-четыре года железнодорожное сообщение между Крымом и Украиной будет восстановлено.

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Как нас будут охранять во время Чемпионата мира

Как нас будут охранять во время Чемпионата мира

По словам ветерана российских спецслужб полковника в отставке Анатолия Петровича НОВИКОВА, ещё в мае спецслужбы России переведены на особый режим работы. Отменены все отпуска. Выходные для оперативных сотрудников стали большой редкостью.

//В мире

«Оккупированный» Крым признали на Украине чужой территорией

«Оккупированный» Крым признали на Украине чужой территорией

Губернатор Закарпатья рассказал, что в период, когда Крым находился под контролем Киева, полуостров выполнял функцию офшорной зоны, где отмывались денежные средства, заработанные нечестным путем.

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Стартовый состав сборной России на матч ЧМ-2018 против Саудовской Аравии

Стартовый состав сборной России на матч ЧМ-2018 против Саудовской Аравии

Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч открытия чемпионата мира -2018 против сборной Саудовской Аравии. Вратарь - Игорь Акинфеев. Защитники — Марио Фернандес, Сергей Игнашевич.

//Культура

Что рассказала Лия Ахеджакова о Говорухине

Что рассказала Лия Ахеджакова о Говорухине

Легендарная советская и российская актриса Лия Ахеджакова довольно кратко прокомментировала новость о смерти режиссера Станислава Говорухина: «Я знала его еще молодым, он очень изменился».

//Общество

Родственники погибших при крушении Ту-154 в Сочи обратились в Лондонский суд

Родственники погибших при крушении Ту-154 в Сочи обратились в Лондонский суд

Родственники погибших при крушении самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году обратились в Лондонский суд. Адвокат Игорь Трунов представляет интересы людей, потерявший в результате авиакатастрофы своих родных.

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В Госдуме хотят, как и прежде, курить у подъезда

В Госдуме хотят, как и прежде, курить у подъезда

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект, запрещающий курить на улице менее чем в 10 метрах от входа в подъезды многоквартирных домов.

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Певица Сати Казанова призналась в романе с женатым миллиардером

Певица Сати Казанова призналась в романе с женатым миллиардером

Певица и актриса Сати Казанова призналась, что была любовницей богатого и влиятельного человека. Она получала дорогостоящие подарки и ее не сильно беспокоило то, что поклонник давно женат.

//Культура

Прощание с Говорухиным состоится в субботу

Прощание с Говорухиным состоится в субботу

Прощание с режиссером, сценаристом и актером Станиславом Говорухиным состоится в субботу, 16 июня. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Место, где состоится прощание, будет названо позже.

//Общество

Голикова рассказала об индексации пенсий в 2019 году

Голикова рассказала об индексации пенсий в 2019 году

Вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальную сферу, рассказала, как в 2019 году будет расти пенсия. По сведениям Голиковой, в будущем году будет две индексации пенсии.

//Общество

Зюганов рассказал о тяжелой болезни Говорухина

Зюганов рассказал о тяжелой болезни Говорухина

Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов сообщил, что "талантливый режиссер, очень яркий художник, великолепный актер, интересный, умный и знающий политик" Станислав Говорухин скончался от рака.

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Актриса Лиза Арзамасова работает как индивидуальный предприниматель

Актриса Лиза Арзамасова работает как индивидуальный предприниматель

Учась на продюсерском факультете института она овладела бухгалтерией и финансированием. Что и неудивительно, почти у всех актёров сейчас своё ИП.

//Спорт

Василий Уткин не будет комментировать матч Россия - Саудовская Аравия на ЧМ-2018

Василий Уткин не будет комментировать матч Россия - Саудовская Аравия на ЧМ-2018

Спортивный комментатор Василий Уткин не будет комментировать прямую трансляцию матча Россия - Саудовская Аравия ЧМ-2018. Комментировать матч-открытие будут тренер Леонид Слуцкий и Александр Елагин.

//Политика

Зачем Лондону нужны антироссийские санкции

Зачем Лондону нужны антироссийские санкции

Посольство России в Лондоне считает, что премьер-министр Тереза Мэй использует антироссийскую риторику для того, чтобы отвлечь внимание общества от реальных проблем и переключить его на борьбу с "российской угрозой".

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Сергей Лукьяненко и Вадим Дымов запустили сайт движения «За Собянина»

Сергей Лукьяненко и Вадим Дымов запустили сайт движения «За Собянина»

Начал свою работу сайт движения «За Собянина». Интернет-ресурс в поддержку действующего мэра Москвы на предстоящих выборах запустили писатель Сергей Лукьяненко и предприниматель Вадим Дымов.

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Учителя России устроили акцию в Сети и разделись в защиту коллеги

Учителя России устроили акцию в Сети и разделись в защиту коллеги

Неожиданное продолжение обрела история учительницы, которую уволили за публикацию фотографий в купальнике. Российские учителя решили поддержать коллегу и выложили в соцсети свои "полуобнаженные" фото.

//Здоровье

Ученые: слишком долго спать опасно

Ученые: слишком долго спать опасно

Ученые Сеульского университета предупреждают о том, что переизбыток сна несет за собой негативные последствия. Специалистами были проанализированы данные 133,5 тысячи мужчин и женщин.

//Культура

Издатель книг Говорухина: поражала его начитанность и осведомлённость

Издатель книг Говорухина: поражала его начитанность и осведомлённость

Умер крупный кинорежиссёр, сценарист, продюсер, общественный деятель - Станислав Говорухин! Нас связывала не очень долгая, но плодотворная творческая дружба. Так сложилось, что практически все его книги были изданы при моем непосредственном участии, как редактора-составителя.

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«Говорухин нередко занимал антиправительственную позицию!»

«Говорухин нередко занимал антиправительственную позицию!»

Станислав Говорухин, председатель комитета Госдумы по культуре, режиссер, народный артист РФ умер на 83-м году жизни в санатории «Барвиха». О бывшем коллеге вспоминает генерал-лейтенант МВД, депутат Госдумы III-V созывов Александр ГУРОВ...

//Культура

Накануне чемпионата мира в Москве поставили два раза по три

Накануне чемпионата мира в Москве поставили два раза по три

В Москву рвутся не только болельщики со всего мира, но и чеховские сестры. В МХТ имени Чехова и Студии театрального искусства с разницей в неделю начались премьеры «Трех сестер». Поскольку Студия театрального искусства недавно стала филиалом МХТ, две версии пьесы по сути идут в одном и том же театре.

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Мосприрода просит не беспокоить ужей

Мосприрода просит не беспокоить ужей

Как рассказали в Мосприроде, опасных анаконд и кобр в Москве не встретишь, не живут они там. За опасных змей часто принимают ужей, однако их в ведомстве просят не тревожить.

//Общество

Кудрин назвал пенсионную реформу выгодной для граждан

Кудрин назвал пенсионную реформу выгодной для граждан

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал выгодной для граждан пенсионную реформу в России, начало которой анонсировал ранее сегодня премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

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Известный российский адвокат проиграл собственный иск к малолетней дочери

Известный российский адвокат проиграл собственный иск к малолетней дочери

Александр Добровинский - один из самых дорогих и успешных адвокатов в стране проиграл иск к собственной дочери. Он всегда брался за самые скандальные и громкие дела и выигрывал их. Но не в этот раз.

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Максакова о кончине Говорухина: "он был необыкновенным"

Максакова о кончине Говорухина: "он был необыкновенным"

Народная артистка РСФСР Людмила Максакова назвала Говорухина изумительным мастером своего дела и замечательным человеком, верящим в способность порядочных и честных людей изменить мир к лучшему.

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В России повысят ставку НДС с 18 до 20%

В России повысят ставку НДС с 18 до 20%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил сегодня на заседании кабинета министров, что правительство планирует повысить базовую ставку налога на добавленную стоимость с 18 до 20 %.

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Дмитрий Песков прокомментировал совет депутата россиянкам перед ЧМ

Дмитрий Песков прокомментировал совет депутата россиянкам перед ЧМ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал совет депутата Госдумы России Тамары Плетневой, рекомендующей российским женщинам отказаться от секса с иностранными болельщиками.

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