В Белом доме назвали самого большого врага Соединенных Штатов

Самым большим врагом Соединенных Штатов являются несоответствующие действительности сообщения СМИ. Такое мнение высказал президент страны Дональд Трамп.

В своем микроблоге в Twitter американский лидер раскритиковал телеканалы NBC и CNN за то, что они принижают значение договоренностей, достигнутых на этой неделе с властями Северной Кореи. По словам главы Белого дома, названные компании занимаются распространением фейков, которые являются главным врагом США.

В минувший вторник Дональд Трамп провел встречу с руководителем КНДР Ким Чен Ыном. По итогам переговоров стороны заключили ряд соглашений. Они, в частности, предусматривают установление дипотношений между странами.