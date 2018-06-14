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В Белом доме назвали самого большого врага Соединенных Штатов
14 июня 2018, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]
Самым большим врагом Соединенных Штатов являются несоответствующие действительности сообщения СМИ. Такое мнение высказал президент страны Дональд Трамп.
В своем микроблоге в Twitter американский лидер раскритиковал телеканалы NBC и CNN за то, что они принижают значение договоренностей, достигнутых на этой неделе с властями Северной Кореи. По словам главы Белого дома, названные компании занимаются распространением фейков, которые являются главным врагом США.
В минувший вторник Дональд Трамп провел встречу с руководителем КНДР Ким Чен Ыном. По итогам переговоров стороны заключили ряд соглашений. Они, в частности, предусматривают установление дипотношений между странами.
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