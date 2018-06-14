Как бактерии научились противостоять антибиотикам

Американским микробиологам удалось отследить процесс генетической трансформации - поглощения бактерией чужой ДНК для приобретения новых признаков. Передача новых признаков среди бактерий происходит не только вертикально, от родителей к потомству, но и горизонтальным переносом - между клетками в популяции.

Известно, что бактерия способна к генетической трансформации, тогда она поглощает свободные цепочки ДНК из внешней среды и встраивает их в собственный геном, пишет Ридус.

Ученые доказали, что так может передаваться и устойчивость к антибиотикам. Микробиологи смогли увидеть этот процесс напрямую и пояснили, что в такие моменты оболочки бактерий становятся очень тонкими и проницаемыми. Для поглощения ДНК бактерии используют пили - небольшие выросты на поверхности оболочки.

В ходе эксперимента микробиологи вырабатывали такое состояние компетентности у холерных вибрионов. Чтобы отследить весь процесс, ученые использовали набор флуоресцентных красителей, которые раскрасили клетки, пили и ДНК.

Оказалось, что миниатюрные пили выходят из поры в клеточной стенке, захватывают ДНК и втягиваются обратно.