Как бактерии научились противостоять антибиотикам
14 июня 2018, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]
Американским микробиологам удалось отследить процесс генетической трансформации - поглощения бактерией чужой ДНК для приобретения новых признаков. Передача новых признаков среди бактерий происходит не только вертикально, от родителей к потомству, но и горизонтальным переносом - между клетками в популяции.
Известно, что бактерия способна к генетической трансформации, тогда она поглощает свободные цепочки ДНК из внешней среды и встраивает их в собственный геном, пишет Ридус.
Ученые доказали, что так может передаваться и устойчивость к антибиотикам. Микробиологи смогли увидеть этот процесс напрямую и пояснили, что в такие моменты оболочки бактерий становятся очень тонкими и проницаемыми. Для поглощения ДНК бактерии используют пили - небольшие выросты на поверхности оболочки.
В ходе эксперимента микробиологи вырабатывали такое состояние компетентности у холерных вибрионов. Чтобы отследить весь процесс, ученые использовали набор флуоресцентных красителей, которые раскрасили клетки, пили и ДНК.
Оказалось, что миниатюрные пили выходят из поры в клеточной стенке, захватывают ДНК и втягиваются обратно.
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