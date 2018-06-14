Экс-глава ДНР обозначил возможный срок начала большой войны на востоке Украины

Большая война в Донбассе неизбежна, Киев начнет наступление в регионе ближе к президентским выборам на Украине. С таким прогнозом выступил Александр Бородай, ранее занимавший пост премьер-министра ДНР.

Бородай в разговоре со «Свободной прессой» предрек, что летом текущего года вооруженные столкновения в зоне конфликта будут носить локальный характер. По словам собеседника СМИ, украинский лидер Петр Порошенко даст приказ о проведении полномасштабной операции, когда его «припрет с политической точки зрения», - перед выборами 2019 года. Согласно оценке экс-главы ДНР, без войны Порошенко сохранить свой пост не сможет.

Ранее СМИ процитировали российского эксперта Леонида Решетникова, который заявил, что армия Украины готова к вторжению в Донбасс. По мнению аналитика, от реализации военных планов Киев удерживает только позиция Москвы.