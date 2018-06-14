Путин получил письмо от Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына. Личное послание, запечатанное в большой конверт, российскому лидеру от северокорейского лидера передал председатель Верховного народного собрания Ким Ён Нам.

Владимир Путин сегодня в Москве принял в Кремле Ким Ён Нама. "Прежде всего имею честь с особой почтительностью передать Вам искренний привет от председателя Госсовета КНДР товарища Ким Чен Ына в Ваш адрес. Также для меня большая честь, пользуясь этим случаем, передать послание от председателя Госсовета КНДР", - сказал северокорейский политик.

Владимир Путин напомнил, что в этом году отмечается 70-летие установления дипломатических связей.

Путин отметил, что Россия всегда стремилась к урегулированию всех проблем вокруг Корейского полуострова. Российский президент заявил, что Россия приветствует контакты, которые начались между лидером Северной Кореи и Южной Кореи, а также результаты недавней встречи Ким Чен Ына и Президента США Дональда Трампа. "Благодаря этой встрече возможный неблагоприятный сценарий отодвинут. Наоборот, появились перспективы урегулирования проблем мирными политико-дипломатическими средствами", - отметил российский лидер.