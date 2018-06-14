«Убойную карусель» российских вертолетов в Сирии сняли на видео
14 июня 2018, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете появилось видео под названием «Убойная карусель российских вертолетов». На записи, распространенной в социальной сети Facebook, запечатлено боевое применение машин Ми-24 против действующих на территории Сирии экстремистов.
Вертолеты, снятые оператором, поочередно заходят на цель и выпускают ракеты. Когда и где были сделаны данные кадры, в описании, которым снабжен ролик, не уточняется.
Канал «Великая Россия» в «Яндекс. Дзен» пишет, что отечественные летчики стали первооткрывателями данного способа поражения противника. В настоящее время боевой опыт ВКС РФ перенимают сирийские военные.
Ранее в четверг сообщалось о том, что стала известна настоящая цель американских ударов по арабской республике, осуществленных весной 2017 года. На данную тему высказался президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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