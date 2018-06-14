Ким Чен Ын обыграл Трампа и стал лидером признанной ядерной державы

Завершился первый саммит между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, названный историческим. Итоговая декларация саммита сильно отличается от того, чего хотели до встречи американцы.



По сути дела, в итоговом документе нет абсолютно никакой конкретики. А почему? Потому что раньше у Северной Кореи не было ракетно-ядерного щита – а теперь он есть. Пхеньян может сделать широкий жест вроде взрыва на полигоне, который всё равно нужно отстраивать заново после того, как там при водородном испытании рухнули штольни. Или пообещать разрушить полигон по испытанию ракетных двигателей – будто нельзя их испытывать в другом месте. Вот Ын это Трампу и пообещал – Вашингтон будет выдавать это за большой успех.



По сути, Ким Чен Ын со своими дипломатами обыграл США. Теперь он самостоятельный и принимаемый в приличном обществе лидер признанной ядерной державы. Вдобавок он приглашён в Вашингтон и приглашает Трампа к себе – эти визиты вполне могут состояться. Трамп, пойдя на саммит, получил мизерные результаты, но в ответ признал КНДР ядерной державой, о чём американцы раньше и слышать не хотели. Многие западные эксперты и политики считают, что «встреча сильно напоминала вечеринку по случаю принятия в ядерный клуб ещё одной страны».



В американской прессе нынешний саммит уже сравнивают со знаменитой поездкой президента Никсона в 1973 году в Китай. После чего китайцы отдалились от СССР и сблизились с США. Но сейчас ситуация отличается – после выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном Пхеньян вряд ли поверит в американские гарантии безопасности. Потому что расстаться с ядерным оружием можно навсегда, а вот США свои ядерные бомбы В-61 смогут вернуть в Южную Корею очень быстро.



Гарантии безопасности КНДР могут быть твёрдыми, если их дадут другие великие державы – Россия и Китай. Пока Москва никаких официальных гарантий не давала. Северная Корея имеет для нас очень важное стратегическое расположение – по сути, она прикрывает Владивосток с юга. Поэтому Россия не заинтересована в смене режима в КНДР на проамериканский.



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