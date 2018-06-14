Эксперт объяснил промедление собравшейся вторгнуться в Донбасс украинской армии

Вооруженные силы Украины приготовились к проведению масштабной наступательной операции против народных республик Донбасса, от реализации военных планов Киев сдерживает лишь позиция России. Такое мнение озвучил эксперт Леонид Решетников.

По словам аналитика, процитированного сайтом PolitPuzzle, на Украине понимают, что Москва обязательно отреагирует на вторжение в ДНР и ЛНР. Российский ответ на действия Киева «будет жестким и суровым», предрек Решетников.

В качестве подтверждения своей мысли собеседник СМИ привел заявление на тему Донбасса, сделанное во время последней «прямой линии» Владимиром Путиным. По словам эксперта, российский президент четко дал понять, что Москва не останется в стороне в случае резкого обострения конфликта.

Ранее в четверг сообщалось, что силовые структуры ЛНР вскрыли планы спецслужб Украины по срыву матчей мирового футбольного первенства в России.