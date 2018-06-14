Оригами по-американски: запущен самый большой в мире самолет из бумаги
14 июня 2018, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]
В США подняли в воздух бумажный самолет длиной около 19,5 метра и весом около 680 килограммов. Из-за большого веса его поднимали с помощью крана. На запуске присутствовали представители книги рекордов Гиннесса.
Мировой рекорд был побит. В Интернете опубликовали видеоролик с запуском бумажного самолета. Создавали это чудо четыре года, в проекте участвовали более 4500 человек.
Ранее стало известно, что читинский летчик Леонид Кулеш попал в Книгу рекордов Гиннеса, сделав на самолете Dragonfly 100 витков в плоском штопоре. Об этом российский пилот рассказал на своей странице во "Вконтакте".
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