Раскрыты планы впавшей в «агонию» Украины по срыву ЧМ-2018 в России

Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал призывы украинской власти к бойкоту чемпионата мира в России. Соответствующее заявление на днях сделал представитель правительства соседнего государства Игорь Жданов.

Ищенко констатировал, что попытка Киева организовать бойкот турнира странами-участницами потерпела крах, высказывания Жданова эксперт назвал «агонией». При этом он не исключил, что украинские болельщики могут устроить провокации во время проведения ЧМ-2018, пишет сайт actualcomment.ru.

Данная точка зрения подтверждается информацией, распространенной министерством государственной безопасности ЛНР. Ведомство сообщило, что в его распоряжение поступили данные, согласно которым украинские спецслужбы планируют сорвать ряд матчей стартующего в четверг мирового первенства. Выполнение этой задачи возложено на группы ультрас, которые пошлют в Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Ранее сегодня стало известно, что в Донбассе произошло боестолкновение между украинской армией и националистами.