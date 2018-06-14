Раскрыты планы впавшей в «агонию» Украины по срыву ЧМ-2018 в России
14 июня 2018, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]
Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал призывы украинской власти к бойкоту чемпионата мира в России. Соответствующее заявление на днях сделал представитель правительства соседнего государства Игорь Жданов.
Ищенко констатировал, что попытка Киева организовать бойкот турнира странами-участницами потерпела крах, высказывания Жданова эксперт назвал «агонией». При этом он не исключил, что украинские болельщики могут устроить провокации во время проведения ЧМ-2018, пишет сайт actualcomment.ru.
Данная точка зрения подтверждается информацией, распространенной министерством государственной безопасности ЛНР. Ведомство сообщило, что в его распоряжение поступили данные, согласно которым украинские спецслужбы планируют сорвать ряд матчей стартующего в четверг мирового первенства. Выполнение этой задачи возложено на группы ультрас, которые пошлют в Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.
Ранее сегодня стало известно, что в Донбассе произошло боестолкновение между украинской армией и националистами.
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