Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов оценил заявление "Нафтогаза" о "необратимых последствиях" на европейском газовом рынке, к которым приведёт реализация "Северного потока-2". На Украине заявили о необратимых последствиях "Северного потока-2"

Как отметил Правосудов, "Нафтогаз" не хочет потерять доходы от транзита, "опасаются за свою судьбу". Заявление по поводу европейских стран звучит как-то странно, ведь в проекте участвует не только "Газпром", но и другие европейские компании, которым важна надежность поставок, подчеркивает эксперт. "А украинская газотранспортная система находится в плачевном состоянии, Европа не хочет связываться с таким источником"», — сказал Правосудов в беседе с RT.

"Реализация проекта «Северный поток-2» нарушает европейское законодательство и приведет к необратимым последствиям. Постепенно это убьет конкуренцию на газовом рынке Европы под действием газового шантажа России", - заявил ранее представитель украинской газовой компании Юрий Витренко.