//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Буланова и Радимов снова вместе, считают поклонники
- Поклонники обсуждают новую прическу Юлии Барановской
- Дочка Пугачевой рассказала о встрече с осьминогом: "у детей мегасобытие"
- Результаты ДНК-тест сына Сергея Зверева заставили юношу разрыдаться
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Эксперт прокомментировал заявление "Нафтогаза" о "Северном потоке-2"
14 июня 2018, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов оценил заявление "Нафтогаза" о "необратимых последствиях" на европейском газовом рынке, к которым приведёт реализация "Северного потока-2".
Как отметил Правосудов, "Нафтогаз" не хочет потерять доходы от транзита, "опасаются за свою судьбу". Заявление по поводу европейских стран звучит как-то странно, ведь в проекте участвует не только "Газпром", но и другие европейские компании, которым важна надежность поставок, подчеркивает эксперт. "А украинская газотранспортная система находится в плачевном состоянии, Европа не хочет связываться с таким источником"», — сказал Правосудов в беседе с RT.
"Реализация проекта «Северный поток-2» нарушает европейское законодательство и приведет к необратимым последствиям. Постепенно это убьет конкуренцию на газовом рынке Европы под действием газового шантажа России", - заявил ранее представитель украинской газовой компании Юрий Витренко.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Госдеп отверг обвинения в подготовке провокации с химоружием
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Здоровье
Учеными разработан препарат для борьбы с неизлечимыми формами рака
//Культура
//Общество
//Новости партнеров
//Культура
//Общество
Дмитрий Песков прокомментировал совет депутата россиянкам перед ЧМ
Медведев: Реформа по повышению пенсионного возраста будет поэтапной
//Общество
В России 50 миллионов бедных на грани нищеты ждут правительственных предложений
//Новости СМИ2
//В мире
Оригами по-американски: запущен самый большой в мире самолет из бумаги
//Культура
//Общество
//Новости Redtram
//Общество
//Общество
Севастопольский лагерь «Ласпи», где массово отравились дети, прекратил работу
//В мире
//Общество
Правительство рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста
//В мире
//В мире
//Наука
На Красной планете разразилась буря, работа марсохода Opportunity нарушена
//Здоровье
//Здоровье
//История
//Шпионаж
//Спорт