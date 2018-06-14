В Донбассе ВСУ и правосеки атаковали друг друга на глазах у Красного креста

На востоке Украины произошло боестолкновение между Вооруженными силами страны и подразделениями запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Об этом заявили власти Донецкой народной республики.

Из официального сообщения, оказавшегося в распоряжении «Русской весны», следует, что в среду утром военные и националисты устроили перестрелку возле поселка Жованка. В тот момент в районе населенного пункта находились сотрудники Красного креста. Согласно предположению ополченцев ДНР, противник решил устроить провокацию на глазах представителей международной организации с целью их запугивания.

В Народной милиции ЛНР, в свою очередь, проинформировали, что во вторник обменялись минометными ударами две роты 14-й бригады ВСУ. Причиной случившегося стал конфликт между подразделениями. В результате вооруженного столкновения погиб один военный, еще трое ранены. Также был подбит танк Т-72.

Ранее в четверг сообщалось, что офицеры украинской армии рассказали о катастрофических последствиях задуманного Киевом «блицкрига» в Донбассе.