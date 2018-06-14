Стала известна настоящая цель ракетных ударов США по Сирии

Ракетные удары Соединенных Штатов по Сирии, осуществленные весной прошлого года, имели своей настоящей целью оказание давления на Китай. Этот вывод следует из заявления президента Дональда Трампа, сделанного им в разговоре с журналистами.

Атака, о которой идет речь, была проведена против авиабазы Эш-Шайрат 7 апреля 2017-го. Согласно официальной версии, выдвинутой американской стороной, поводом для операции послужило применение сирийскими правительственными войсками химического оружия. При этом эксперты предположили, что на самом деле удары стали «посланием» Китаю, с главой которого Си Цзиньпинем Трамп встречался в тот день.

Спустя год с небольшим глава Белого дома подтвердил данную гипотезу, пишет блогер Colonel Cassad. Он процитировал недавнюю беседу Дональда Травма с телеканалом Fox News, в которой политик по-новому пересказал содержание переговоров с китайским руководителем. Высказывания Трампа свидетельствуют о том, что атака против Сирии была использована им для оказания давления на Пекин.

Ранее в четверг сообщалось, что Госдепартамент США отверг обвинения в подготовке провокации с химоружнем на территории арабской республики.