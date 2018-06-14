Анкара предложила Москве совместное производство С-500

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ на критику со стороны США и НАТО за поставку из России ЗРК С-400 предложил президенту РФ Владимиру Путину наладить совместное производство ЗРК С-500.

«Россия предоставила нам кредит по С-400 на очень приемлемых условиях. На втором и третьем этапах мы приступим к совместному производству. Я также предложил России совместное производство С-500», - заявил турецкий президент.

Эрдоган также высказался в ответ на критику в его адрес со стороны США и НАТО: «Почему они молчат по поводу С-300, которые есть у Греции? Такую политику в отношении Турции невозможно понять. У нашей оборонной промышленности есть свои потребности, и мы будем стремиться их удовлетворить», - приводит его слова РИА Новости.