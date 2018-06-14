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Госдеп отверг обвинения в подготовке провокации с химоружием
14 июня 2018, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт назвала ложными обвинения Министерства обороны РФ в подготовке провокации с применением химоружия в Сирии.
Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков обнародовал информацию, что в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор готовится провокация с участием мирных жителей и с применением химического оружия. Согласно этой информации, провокацию готовят «Свободная сирийская армия» и силы спецопераций США.
«Минобороны РФ ложно заявляет, что силы США и Свободная сирийская армия готовят инсценировку атаки с использованием химического оружия в Сирии», - заявила Хезер Науэрт в своем твиттере.
Официальный представитель Госдепа не удержалась от того, чтобы в очередной раз припомнить России «дело Скрипаля»: «В то время как Россия использовала отравляющее вещество в Солсбери и защищает президента Сирии Башара Асада от обвинений в регулярных химатаках в Сирии, мы продолжаем придерживаться Конвенции о запрещении химического оружия», - цитирует РИА Новости.
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