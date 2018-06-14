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Названы катастрофические последствия задуманного Киевом «блицкрига» в Донбассе
14 июня 2018, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]
Задуманное Киевом наступление Вооруженных сил Украины в Донбассе обернется катастрофой. Такое мнение высказали источники в армейских кругах, ставшие собеседниками журналистов.
Офицеры ВСУ рассказали, что руководство страны намерено нанести по ополченцам быстрый удар с целью достижения локальной победы, пишет «Русская весна». В этом случае президент Петр Порошенко сможет заявить своим избирателям перед выборами главы государства о начале «освобождения» территорий на востоке Украины.
Военные полагают, что операция пройдет успешно, однако последствия «блицкрига» будут катастрофическими. Офицеры ВСУ опасаются, что народным республикам Донбасса придет на помощь Россия. Если ее войска войдут на территории Украины, повторится сценарий 2008 года, когда атаковавшая Южную Осетию Грузия была разгромлена РФ за считанные дни, отметили военные.
Ранее сообщалось, что ополченцы Донецкой народной республики уличили противника в планах взорвать дамбу фенольного завода в городе Дзержинске.
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