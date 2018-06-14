Представитель украинской газовой компании Юрий Витренко считает, что реализация проекта «Северный поток-2» приведет к необратимым последствиям для конкуренции на газовом рынке Европы.

«Реализация проекта «Северный поток-2» нарушает европейское законодательство и приведет к необратимым последствиям. Постепенно это убьет конкуренцию на газовом рынке Европы под действием газового шантажа России», - прогнозирует Витренко.

Кроме того, представитель украинской стороны обвинил Германию за ее заинтересованность в реализации этого проекта. Критике подверглась также позиция, занятая Германией в ходе газового конфликта России и Украины.

«Будем откровенны: Германия давила на нас, чтобы мы подписали соглашение 2009 года. Они не хотели лезть в детали. Их устраивало, что россияне сказали, что этот контракт соответствует европейским правилам. На деле же оказалось, что это была настоящая неоколониальная политика. Но Германию это устраивало», - приводит заявление Витренко РИА Новости.