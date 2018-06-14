Украина пытается обмануть МВФ‍

Депутат Верховной рады Украины Егор Соболев считает, что вступающий сегодня в силу закон об антикоррупционном суде является ни чем иным, как попыткой обмануть Международный валютный фонд.

Депутат утверждает, что президент Украины Петр Порошенко сфальсифицировал одну из статей закона. По его словам, «парламент за такое не голосовал». Речь идет о статье, в которой говорится, что все судебные дела, рассмотрение которых уже началось, будут завершены также в судах общей юрисдикции, а не в апелляционной палате антикоррупционного суда.

«Сама по себе эта фальсификация показывает, насколько топ-коррупционеры боятся антикоррупционного суда», - уверен депутат.

Вероятно, на Украине полагают, что МВФ предоставит Украине очередной кредит сразу же, как увидит начало процесса борьбы с коррупцией, не вникая, что все это – лишь имитация деятельности, передает РИА Новости.