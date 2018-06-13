Американка из-за лунной пыли подала судебный иск к NASA

Пятьдесят лет назад Нил Армстронг подарил маленькой Лоре Мюррей Чикко пробирку с серым порошком. Сейчас Лора добивается от властей признания своего права на владение подарком; она полагает, что в пробирке лунная пыль.

На днях Чикко подала иск в суд с требованием признать ее законной владелицей лунного вещества. Сделала она это, что опередить представителей NASA, которые уже ранее отсуживали у частных лиц привезенные лунные образцы, объяснил Кристофер МакХью, адвокат женщины, сообщает The Washington Post.

Космонавт Нил Армстронг, который был другом и коллегой ее отца Тома Мюррея, подарил ей пробирку с лунным грунтом. Подарок он сопроводил запиской с надписью «Лоре Энн Мюррей — Всего наилучшего» и собственным автографом. Будучи ребенком, она забыла о подарке, и только спустя полвека, когда родители Лоры умерли, она нашла пробирку и записку в деревянной шкатулке.