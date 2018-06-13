Марин Ле Пен назвала антироссийские санкции «стрельбой по ногам Европы»

Сегодня в Париже состоялось заседание Комиссии по международным вопросам Национального собрания Франции с участием делегации Комиссии по международным вопросам бундестага.

Депутаты Франции и Германии попытались выработать единую позицию по вопросам дальнейших взаимоотношений с США, сирийского урегулирования, легальной и нелегальной иммиграции, а также взаимоотношений с Россией.

Откровенно говоря, к возможности выработки такой вот совместной позиции многие из присутствующих изначально относились скептически. Достаточное число критических высказываний на эту тему прозвучало как со стороны немецких, так и, прежде всего, французских депутатов. Причиной тому стали слишком разнящиеся даже в рамках Европы собственные национальные интересы. Не стал исключением и вопрос о взаимоотношениях с Россией.

Следует отметить, что общий тон выступления представителей немецкого депутатского корпуса выглядел значительно критичнее своих французских коллег. Отказ от санкций для парламентариев Германии не выглядел столь же очевидным, как для значительной их части их французских коллег. Депутаты бундестага поднимали вопрос о введении голубых касок ООН на территорию военного конфликта на Украине для соблюдения минских соглашений, редакцию санкционных формулировок… Возможная уступка для подавляющей части немецкой делегации представлялась лишь эволюцией санкций в расширенный вариант «закона Магнитского». Как уточнил в заключительном слове руководитель немецкой делегации, такой закон мог бы поставить препятствие тем нарушителям прав человека которые «хотят разъезжать по всему миру и инвестировать свои грязные деньги».

Выступления французских депутатов стало в значительной степени оппонированием. Так, присутствующая на заседании Марин Ле Пен, охарактеризовала результат введения санкций как «абсолютный провал» и «стрельбой по ногам Европы». Кроме того, депутат поинтересовалась у немецких коллег, как, в отличие от Франции, в которой введенные санкции нанесли серьезный удар по сельскому хозяйству, Германии удалось за последнее время не только не потерять, но даже повысить объемы товарооборота с Россией на 25 процентов.

Впрочем, деликатный вопрос оказался риторическим, и кроме ответа о том, что Германия в своих взаимоотношениях оперирует исключительно европейским законодательством никаких разъяснений от присутствующих депутатов бундестага не последовало.

Поддержала свою коллегу и представитель партии «Республиканцев» Валери Буайе, подчеркнув, что ни в одном из острых вопросов сегодняшнего дня, будь то ситуация в Сирии или борьба с международным терроризмом, невозможно сдвинутся без продвижения в начале в направлении России.

Однако самым убежденным и жестким выступлением на совместном заседании французских и немецких депутатов стала речь одного из старожилов французского парламента - мэра 16 округа Парижа Клода Гоазгена, который начал свою речь словами: «Я хочу сказать нашим немецким друзьям, чтобы они не заблуждались. Французы предпочитают русских. И они это чувствуют очень глубоко потому, что вместе с русскими участвовали в освобождении страны».

В своем выступлении депутат заметил, что позиция Германии в отношении украинского конфликта «экстремальна и выглядит невыверенной». «Нельзя говорить, что у России нет ничего общего с Украиной, это историческая ложь». Далее Клод Газген подметил, что в такой же степени, в какой внешняя экономика Франции была расплавлена санкциями, в отношении России экономика Германии умудрилась преуспеть в это период на этом же направлении, так же, как и экономика Америки, которая была инициатором санкций. Подытоживая свое выступление, Гоазген заявил, что французы были «сильно шокированы» заявлением канцлера Ангелы Меркель по поводу невозможности возвращения России в G7. «G7 не создавался для политиков в спецодежде, а для дискуссий между странами, представляющими большие силы по серьезным политическим вопросам в целях нахождения решения». «Вы упоминали проблему с Турцией, нам нужны русские, чтобы решить проблему Турции, вас беспокоит ядерное оружие Ирана, нам нужны русские, чтобы решить проблему Ирана. Сегодня, здесь, между нами, я хочу сказать абсолютно открыто и честно, что ситуация созданная между Россией и Европой нам очень неудобна и она нас очень беспокоит».