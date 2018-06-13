Премьер Грузии подал в отставку
13 июня 2018, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]
Руководитель правительства Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку. Глава кабинета министров сделал заявление на чрезвычайном брифинге. Из-за решения премьера в отставку уходит все правительство страны.
Квирикашвили возглавлял правительство Грузии с декабря 2015 года. Как заявил политик, он старался быть премьером для каждого гражданина Грузии. Квирикашвили назвал себя "командным игроком", в связи с этим, видя настрой команды, он и принял это решение.
Напомним, в Тбилиси последние дни была очень накаленная обстановка. Инициатором акций протеста стал Зара Саралидзе. Его 16-летнего сына зимой убили в уличной потасовке. Отец считает, что расследование по этому делу было необъективным, и что прокуратура покрывает одного из участников происшествия.
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