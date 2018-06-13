Старейшие баобабы Африки начали массово погибать

Старейшие деревья на планете - баобабы начали массово погибать. На данный момент девять из тринадцати долгожителей Африки погибли, остальные находятся в плохом состоянии.

Ученые предполагают, что причиной гибели растений может быть засуха. Баобабы живут на планете на протяжении тысяч лет. У баобаба нет годичных колец, поэтому достоверно определить возраст растений не представляется возможным. Единственный метод, которым можно определить возраст дерева, - радиоуглеродный анализ, сообщает портал Ридус.

Баобабы очень живучи, они не раз выдерживали набеги слонов, которые объедают почти всю листву, выживали после серьезных бурь и ударов молний.

В ходе изучения растений, ученым удалось определить возраст более 60 деревьев, растущих на юге и востоке Африки, а также на Мадагаскаре. Отметим, что одни из древнейших баобабов, чей возраст превышал 1,3—2 тысячи лет, стали погибать по неизвестным причинам. Окружающая среда за последние 12 лет наблюдений не поменялась. Возможно, это явление связано с изменением климата и усилением засухи на юге Африки.