Енот-экстремал решил покорить американский небоскреб
13 июня 2018, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]
В американском городе Сент-Пол (Миннесота) енот вскарабкался по отвесной стене на крышу 25-этажного здания. Зверек стал звездой соцсетей: о нем рассказали ведущие местной радиостанции MPR News.
Позднее в социальных сетях появился хештэг #mprraccoon, он занял 3 место в мировом Twitter. В результате за "восхождением" енота в онлайн-режиме наблюдали десятки тысяч человек. Добравшись до 23 этажа, енот заснул на узком карнизе. Отдохнув, зверь начал двигаться вниз. Сообщается, что животное провело два дня без пищи и воды.
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