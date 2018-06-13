Енот-экстремал решил покорить американский небоскреб

В американском городе Сент-Пол (Миннесота) енот вскарабкался по отвесной стене на крышу 25-этажного здания. Зверек стал звездой соцсетей: о нем рассказали ведущие местной радиостанции MPR News.

Позднее в социальных сетях появился хештэг #mprraccoon, он занял 3 место в мировом Twitter. В результате за "восхождением" енота в онлайн-режиме наблюдали десятки тысяч человек. Добравшись до 23 этажа, енот заснул на узком карнизе. Отдохнув, зверь начал двигаться вниз. Сообщается, что животное провело два дня без пищи и воды.