В США предрекли конец американского господства в космосе

Американскому господству в космосе придет конец, если Вашингтон прекратит финансирование МКС. Такое мнение высказал Роберт Барр, ранее представлявший в конгрессе Республиканскую партию.

Ежегодно Соединенные Штаты выделяют на обслуживание международной станции около 3 млрд долларов. В начале 2018-го стало известно, что руководство страны намерено отказаться от финансирования МКС.

Роберт Барр, которого процитировала The Daily Mail, назвал данный шаг глупым. Возможное решение Вашингтона, согласно точке зрения политика, приведет к тому, что США проиграют космическую гонку России и Китаю. Кроме того, реализация вышеназванных планов негативно скажется на национальной безопасности, отметил собеседник СМИ.