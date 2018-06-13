В США предрекли конец американского господства в космосе
13 июня 2018, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]
Американскому господству в космосе придет конец, если Вашингтон прекратит финансирование МКС. Такое мнение высказал Роберт Барр, ранее представлявший в конгрессе Республиканскую партию.
Ежегодно Соединенные Штаты выделяют на обслуживание международной станции около 3 млрд долларов. В начале 2018-го стало известно, что руководство страны намерено отказаться от финансирования МКС.
Роберт Барр, которого процитировала The Daily Mail, назвал данный шаг глупым. Возможное решение Вашингтона, согласно точке зрения политика, приведет к тому, что США проиграют космическую гонку России и Китаю. Кроме того, реализация вышеназванных планов негативно скажется на национальной безопасности, отметил собеседник СМИ.
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