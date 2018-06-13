Евросоюзу нужна новая восточная политика, считают в Германии

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил сегодня, что в связи с «опасным безмолвием» между Россией и США Европейский союз нуждается в «новой восточной политике», и это в интересах всех европейцев.

«Мы нуждаемся в новой восточной политике – в европейской восточной политике, которая в связи с опасным безмолвием между Вашингтоном и Москвой укажет новые пути кооперации с Россией в интересах всех европейцев», - заявил глава внешнеполитического ведомства Германии, выступая в Берлине с речью о развитии ЕС.

Хайко Маас также добавил, что новая европейская восточная политика должна учитывать интересы всех европейцев, включая страны Балтии и Польшу, и быть сбалансированной, передает РИА Новости.