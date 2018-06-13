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Charlie Hebdo опубликовал новую карикатуру на Путина к ЧМ-2018
13 июня 2018, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo в преддверии чемпионата мира по футболу разместил на обложке карикатуру на президента России Владимира Путина. Эксперты уже назвали это PR-ходом, обычным для скандального издания.
Владимир Путин изображен на танке, который целится в футбольные ворота. «Русские, вперед!» — подписан рисунок. «Мундиаль в России: трагикомедия в потемкинской деревне», — гласит анонс статьи в твиттере.
«Шарли Эбдо – это сыны бешеной собаки, а не какие-то люди, с которыми нужно разговаривать. Оторванные леваки европейские, для которых не существует этических норм и приличия. Я давно предлагал господину Жарову признать этот журнал ненадлежащей экстремистской литературой. Там не только критика в жуткой форме наших властей, там же содержатся карикатуры на жертв трагедий, на тех, кто погиб от рук террористов. Там это высмеивается», - заявил Виталий Милонов в интервью изданию «Политэксперт».
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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