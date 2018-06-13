Соединенные Штаты приказали президенту Украины Петру Порошенко атаковать ДНР и ЛНР во время чемпионата мира по футболу. Об этом рассказал Захар Прилепин, российский писатель, участвующий в боевых действиях в Донбассе.

По словам литератора, процитированного «Русской весной», киевские силовики подготовились к масштабному наступлению. Прилепин предрек «громыхающий кошмар», который продлится две недели.

При этом писатель не исключил, что Порошенко «как-нибудь выкрутится» и проигнорирует указания американцев. Украинский лидер не хочет возобновления полномасштабной войны, так как в этом случае он не сможет избраться на следующий срок, отметил Захар Прилепин.

На прошлой неделе Петр Порошенко сообщил, что Киев намерен продолжать курс, направленный на «восстановление украинского суверенитета» в Донбассе. Политик заверил, что регион «никогда не будет российским».