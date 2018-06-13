Украинский дипломат рассказал, сколько стоила встреча Порошенко с Трампом

Бывший сотрудник украинского посольства в Вашингтоне Андрей Телиженко заявил, что встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом в июне 2017 года была оплачена.

Бывший сотрудник украинского посольства утверждает, что за организацию этой встречи американская лоббистская структура получила как минимум 400 000 долларов. Дипломат также настаивает на том, что ни украинская дипломатическая миссия, ни советник президента США Майкл Коэн не имеют отношения к организации встречи Петра Порошенко с Дональдом Трампом.

«Это официальная проплата. До этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин имел фото с Трампом – это тоже через официальную проплату. Посольство в этой ситуации было за бортом. К сожалению, такого не было даже во времена Януковича, когда у нас были прохладные отношения с Соединенными Штатами. Все равно и тогда посольство имело доступ в различные американские правительственные структуры», - заявил бывший украинский дипломат.

Кроме того, Андрей Телиженко обратил внимание на снижение интереса Вашингтона к украинской тематике.

«Наша страна в ряду приоритетов США не на втором и даже не на десятом месте. И проблему только усугубляет то, что украинские политики, приезжающие в Вашингтон, привозят с собой те же жалобы и обиды, что и несколько лет назад», - приводит его слова РИА Новости.