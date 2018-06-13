Косачев рассказал, при каких условиях переговоры США и Северной Кореи провалятся

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев рассказал утром в среду, 13 июня, при каких условиях переговорный процесс Соединенных Штатов Америки и Северной Кореи провалится.

По словам политика, если США будут "тянуть одеяло на себя" в процессе переговоров, то связи c КНДР рухнут. Косачев убежден, что саммита, который накануне состоялся в Сингапуре, не было бы, если бы Россия и Китай не оказали содействие в данном вопросе.

В эфире "Россия 24" сенатор отметил, что роль Российской Федерации и КНР в данном переговорном процессе была и остается ведущей. В дальнейшем другие государства должны добиваться от США и Северной Кореи выполнения достигнутых соглашений.