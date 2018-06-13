В Киеве националисты учинили скандал из-за объявлений на русском

В одном из вузов Киева украинские националисты устроили скандал после того, как студентка пожаловалась на коменданта, посоветовавшего ей «идти учить русский», чтобы читать объявления в общежитии.

Одна из студенток этого вуза возмутилась тем, что листовки с объявлениями в общежитии написаны на русском языке. Когда она обратила на это внимание коменданта общежития, та в ответ посоветовала ей «идти учить русский», а объявления снять отказалась.

После этого в вуз приехала бригада одной из украинских праворадикальных организаций, чтобы «пообщаться» с сотрудниками и «исправить ситуацию». Исправление ситуации заключалось в угрозах «испортить жизнь».

«Этот инцидент – неуважение к украинскому языку и грубое нарушение постановления о том, что объявления в учебных заведениях должны быть на государственном языке», - приводит возмущенное заявление украинских праворадикалов РИА Новости.