На Украине назвали причину безнадежного отставания от России
13 июня 2018, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине констатировали безнадежное отставание страны от соседней Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал Юрий Бурлака, ранее занимавший пост мэра города Глухов, расположенного в Сумской области.
Политик рассказал журналистам, что к своим выводам он пришел в ходе поездки по ряду регионов РФ. По словам Бурлаки, Украина отстала в своем развитии от России на 30 лет и уже не сможет ее догнать. Причиной этого является то, что большинство украинского населения составляют люди, которые не хотят работать, процитировал экс-мэра сайт «Русская весна».
Ранее сообщалось, что в Киеве нашли способ победить РФ. На эту тему высказался депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес