На Украине назвали причину безнадежного отставания от России

На Украине констатировали безнадежное отставание страны от соседней Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал Юрий Бурлака, ранее занимавший пост мэра города Глухов, расположенного в Сумской области.

Политик рассказал журналистам, что к своим выводам он пришел в ходе поездки по ряду регионов РФ. По словам Бурлаки, Украина отстала в своем развитии от России на 30 лет и уже не сможет ее догнать. Причиной этого является то, что большинство украинского населения составляют люди, которые не хотят работать, процитировал экс-мэра сайт «Русская весна».

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли способ победить РФ. На эту тему высказался депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.