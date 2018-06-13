Контрразведка США рекомендует американским болельщикам не брать телефоны на ЧМ

Американским болельщикам рекомендуют не брать на чемпионат мира по футболу в России мобильные телефоны. Этот совет дал сегодня глава Национального контрразведывательного центра США Уильям Эванина.

Эксперт убежден, что российские власти или хакеры попытаются получить доступ к информации, которая хранится в гаджетах граждан США. Как сообщает информационное агентство Reuters, в группу риска попадают чиновники и представители американских корпораций.

В контрразведке также отметили, что если отказаться от смартфона невозможно, то вместо привычных устройств лучше брать на ЧМ запасные гаджеты и часто вынимать из них аккумуляторы.