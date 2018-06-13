В Китае поймали рыбу с голубиной головой

Китайский рыбак шокировал весь мир, продемонстрировав свой недавний улов. Мужчине, согласно последней информации, удалось поймать в реке крайне странную рыбу, голова которой напоминает голубиную.

Известно, что житель Китая рыбачил в городе Гуйян, который расположен в провинции Гуйчжоу на юго-западе страны. В какой-то момент он заметил, что среди пойманных им рыб есть одна весьма необычная, передает "Свободная пресса".

Впоследствии мужчина опубликовал фото своего улова в интернете. Действительно, у довольно крупной рыбы с серым окрасом отчетливо заметна птичья голова. Пользователи сети отмечают, что она, вероятно, относится к семейству карповых, однако происхождение "клюва" никто установить так и не смог, сообщает ФАН.